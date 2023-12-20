МИД России и Белоруссии создали рождественскую песню

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что сочинила рождественскую песню, которая стала совместным творческим проектом России и Белоруссии. Об этом дипломат рассказала в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Захарова отметила, что хотела участвовать в создании рождественской песни с праздничным настроением. Текст произведения был написан около двух с половиной лет назад. Как-то в беседе с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым упомянули о творческом проекте двух стран.

«Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством», — уточнила представитель МИД РФ.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз «стал сотворцом» песни. Белорусский музыкальный продюсерский центр подобрал композитора и исполнительницу. Презентацию композиции проведут в Москве в воскресенье, 24 декабря.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.