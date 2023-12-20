Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России и Белоруссии создали рождественскую песню

Представитель МИД России Захарова рассказала, как сочинила рождественскую песню

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что сочинила рождественскую песню, которая стала совместным творческим проектом России и Белоруссии. Об этом дипломат рассказала в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Захарова отметила, что хотела участвовать в создании рождественской песни с праздничным настроением. Текст произведения был написан около двух с половиной лет назад. Как-то в беседе с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым упомянули о творческом проекте двух стран.

«Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством», — уточнила представитель МИД РФ.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз «стал сотворцом» песни. Белорусский музыкальный продюсерский центр подобрал композитора и исполнительницу. Презентацию композиции проведут в Москве в воскресенье, 24 декабря.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами