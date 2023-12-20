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На Кавказе мальчик лишился пальцев из-за взрыва петарды

В Нальчике девятилетнему мальчику оторвало пальцы взрывом петарды

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РИА «Новости»

На Кавказе мальчика госпитализировали после игр с фейерверками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Нальчике. Девятилетний мальчик нашел пиротехнику дома и вынес ее на улицу, не спросив разрешения у родителей. В результате одна из петард взорвалась в левой руке.

Медики направили школьника в больницу, где врачи попытались восстановить пальцы ребенка. Безымянный и мизинец восстановить не получилось, средний уцелел только частично. Мальчик находится под наблюдением специалистов в травматологии.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ПДН. Не исключается, что дело направят в Следственный комитет.

Ранее на Камчатке петарда взорвалась на лице у школьника.

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