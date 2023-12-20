В центре Петербурга перекрыли улицу из-за обрушившегося дома

В центре Санкт-Петербурга перекрыли Гороховую улицу после обрушения нескольких расселенных подъездов жилого дома. Об этом пресс-служба администрации города сообщает в своем Telegram-канале.

«Движение по Гороховой улице приостановлено», — говорится в сообщении.

Шестиэтажное здание, располагающееся по адресу Гороховая улица, д. 73, частично обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 декабря. В результате инцидента никто не пострадал.

В администрации города сообщили, что по распоряжению губернатора Александра Беглова жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома № 71 размещены в ближайших гостиницах. Около 100 сотрудников МЧС продолжают разбирать завалы и исследуют конструкции здания.

В настоящее время на Гороховой улице находятся порядка сорока единиц спецтехники.

До этого сообщалось, что на месте обрушения дома работают кинологи с собаками. Поисками занимались собаки породы лабрадор и бордер-колли.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.