В Оренбургской области годовалый ребенок выпил «Белизну» и попал в больницу

В Оренбургской области годовалый ребенок отравился бытовой химией. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД региона.

По словам матери пострадавшего, младший член семьи нашел бутылку с «Белизной» и выпил немного жидкости. В результате он отравился чистящим средством. Где в этот момент находились родители, не сообщается.

На данный момент ребенок находится в больнице Орска, под наблюдением врачей. Состояние пациента не уточняется.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу после прогулки с матерью. Родительница сообщила, что ребенок упал в снег и случайно съел несколько снежинок. Следователи организовали проверку.

Ранее в Петербурге трехлетняя девочка выпила жидкость для снятия лака и отравилась.