Уроки в нижегородской школе отменили из-за подозрительного запаха

В Канавинском районе Нижнего Новгорода школьников отпустили с уроков из-за непонятного запаха. Об этом сообщило издание NN.RU.

Уроки в школе №52 на улице Чкалова отменили после того, как ученики и педагоги почувствовали непонятный запах. Из здания немедленно эвакуировали почти тысячу человек, на место были вызваны экстренные службы. В учебное учреждение прибыли сотрудники Роспотребнадзора, они должны взять пробы воздуха для проведения анализа.

По предварительным данным, странный запах, испугавший сотрудников, исходил от ацетона, который кто-то разлил в помещении.

Ранее четвероклассник из Каспийска «заминировал» школу, потому что не хотел идти на уроки.