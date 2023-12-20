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Уроки в нижегородской школе отменили из-за подозрительного запаха

В Нижнем Новгороде школу эвакуировали из-за странного запаха и отменили уроки

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Антон Уницын/РИА «Новости»

В Канавинском районе Нижнего Новгорода школьников отпустили с уроков из-за непонятного запаха. Об этом сообщило издание NN.RU.

Уроки в школе №52 на улице Чкалова отменили после того, как ученики и педагоги почувствовали непонятный запах. Из здания немедленно эвакуировали почти тысячу человек, на место были вызваны экстренные службы. В учебное учреждение прибыли сотрудники Роспотребнадзора, они должны взять пробы воздуха для проведения анализа.

По предварительным данным, странный запах, испугавший сотрудников, исходил от ацетона, который кто-то разлил в помещении.

Ранее четвероклассник из Каспийска «заминировал» школу, потому что не хотел идти на уроки.

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