Подросток отказалась оплачивать маникюр и была избита мастером из Тюмени

В Тюмени школьница пострадала на приеме у мастера маникюра. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Девушка пришла на прием к специалисту, та сделала свою работу, но за услуги клиентка платить отказалась. В результате женщина нанесла подростку удары и оттолкнула. О характере травм не сообщается.

На суде мастер маникюра признала свою вину. По словам обвиняемой, она не смогла «совладать с эмоциями». Женщина раскаялась и заявила, что больше подобное не повторится.

Суд обязал россиянку выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в Петербурге отец покусал и избил сына-подростка на глазах у матери.