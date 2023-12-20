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Подросток отказалась оплачивать маникюр и была избита мастером из Тюмени

В Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка за отказ оплачивать услугу

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USA TODAY NETWORK/Reuters

В Тюмени школьница пострадала на приеме у мастера маникюра. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Девушка пришла на прием к специалисту, та сделала свою работу, но за услуги клиентка платить отказалась. В результате женщина нанесла подростку удары и оттолкнула. О характере травм не сообщается.

На суде мастер маникюра признала свою вину. По словам обвиняемой, она не смогла «совладать с эмоциями». Женщина раскаялась и заявила, что больше подобное не повторится.

Суд обязал россиянку выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в Петербурге отец покусал и избил сына-подростка на глазах у матери.

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