Киргизия решила обновить свой флаг

Депутаты парламента Киргизии одобрили предложение о частичном изменении рисунка национального флага республики. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

С инициативой изменения рисунка государственного флага выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. При этом в середине декабря президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил изменить флаг.

По словам главы страны, с момента обретения независимости республика сильно зависит от внешнего мира. Поэтому он считает, что пришло время пересмотреть облик флага, как это делали во многих странах мира.

Нынешний флаг страны представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором в центре расположена верхняя часть юрты (тундук), от которой в разные стороны отходят 40 волнообразных желтых солнечных лучей.

Власти же хотят поменять на госсимволе волнообразные лучи вокруг тундука и сделать их прямыми. Авторы проекта объяснили, что волнообразная форма ассоциируется с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. Депутаты в свою очередь отметили, что прямые лучи больше похожи на солнечные.

Ранее в центре Киева был осквернен иудейский подсвечник «ханукия».