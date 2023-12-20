Арестанту добавили срок за побег из СИЗО через окно для приема посылок

В Благовещенске молодой осужденный сбежал из СИЗО через окно для приема посылок. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

В июле 22-летний ранее судимый житель региона совершил побег из СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области. Ему удалось покинуть территорию пенитенциарного учреждения, оказавшись в комнате приема, досмотра, хранения посылок и передач административного корпуса.

Молодой человек открыл окно, предназначенное для приема посылок, вылез через него в смежную комнату, предназначенную для ожидания посетителей, после чего вышел на внешний двор и беспрепятственно покинул территорию места лишения свободы. Спустя сутки местонахождение беглеца было установлено, его повторно арестовали и судили по статье «Побег, совершенный лицом, отбывающим наказание».

В итоге суд назначил рецидивисту наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строго режима.

Ранее мужчину осудили на 20 лет за нападение на конвоиров и побег из суда.