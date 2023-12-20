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Во Львове открытие ресторана «Макдоналдс» посетил «священник»

«Священник» освятил открывшийся ресторан «Макдоналдс» во Львове

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во Львове мужчина в облачении священника освятил открывшийся ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс», сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало фотографию, на которой мужчина в черной рясе освящает персонал заведения.

К какой именно церкви принадлежит священнослужитель — не уточняется.

До этого сообщалось, что в украинской столице был осквернен установленный в центре города иудейский подсвечник «ханукия». Злоумышленник был задержан.

16 декабря СК России назвал незаконным украинское уголовное дело против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ответ возбудил дело против сотрудников МВД Украины и СБУ. В Киеве главу РПЦ обвиняют в публичной поддержке Кремля, оправдании «оккупации» украинских земель и благословении Росгвардии «на войну». Сам патриарх Кирилл заявлял, что на Украине развернулся не просто политический конфликт, а борьба Добра со Злом.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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