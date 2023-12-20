Врачи рассказали, с чем чаще всего обращаются россияне в новогодние праздники

Российские медицинские работники чаще всего сталкиваются с проблемами пищевых и алкогольных отравлений у пациентов в период новогодних праздников, а также с обострением хронических заболеваний. Это показал опрос медиков, проведенный «Актион Медицина», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее частые проблемы пациентов в новогодние праздники — это отравление (пищевое или алкогольное), об этом сообщили 51% опрошенных медиков. Также чаще остальных медицинские работники — около 51% — сталкиваются со случаями обострения хронических заболеваний (сахарный диабет, болезни печени и другие заболевания).

ОКС и «праздничное сердце» (инфаркт, обострение ишемической болезни и проблемы с сердцем у людей, у которых ранее подобные проблемы не наблюдались, но появились на фоне чрезмерного потребления алкоголя) наблюдают около 17% опрошенных медсотрудников.

Еще 38% медиков сталкиваются с травмами и обморожениями у пациентов, 15% — с ожогами и инородными телами в глазу.

Основываясь на своем опыте, ни врачи, ни сестринский персонал не хотят работать в новогодние праздники. Почти 70% врачей ответили отрицательно на этот вопрос, около 60% медсестер и медбратьев также дали аналогичный ответ.

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