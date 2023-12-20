Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ретейлеры призвали россиян до 24 декабря купить подарки на Новый год

Больше трети россиян намерены покупать подарки за два-три дня до Нового года

close
100%
Depositphotos

Последние дни уходящего года станут испытанием для служб доставки в условиях всплеска спроса и погодных условий, затрудняющих работу курьеров, сошлись во мнении большинство российских интернет-ретейлеров, опрошенных сервисом внутригородской доставки «Даркстор у дома». Две трети опрошенных онлайн-магазинов призывают определиться с подарками не позднее 24 декабря, чтобы гарантированно получить подарок до Нового года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Свыше двух третей россиян планируют заказывать подарки онлайн — в интернет-магазинах (67%) и на маркетплейсах (73%). По сравнению с декабрем прошлого года доля планирующих купить подарки онлайн заметно выросла. Абсолютное большинство респондентов намерены получить свой заказ, оформив доставку в ПВЗ, на дом или в офис.

При этом оказалось, что свыше трети респондентов (35%) намерены закупиться подарками за два-три дня до Нового года, а 6% — в последний момент.

При этом почти все опрошенные онлайн-ретейлеры (92%) призвали заказывать подарки с доставкой не позднее 24 декабря — то есть как минимум за неделю до Нового года, чтобы избежать возможных проблем с получением товара, а 44% — как минимум за две недели. Как минимум каждый второй опрошенный ретейлер фиксировал сбои в доставке в последние дни перед новым годом.

Всплеск спроса (60%), погодные условия (56%) и дефицит курьеров (48%) — три ключевых фактора, которые приводят к сбоям в доставке в предновогодний сезон, считают респонденты из числа опрошенных ретейлеров.

«Декабрь, а особенно последняя неделя уходящего года — самый напряженный период для служб доставки. Количество заказов в декабре превышает среднее количество заказов в иные месяцы на 70%. Соответственно, всплеск числа заказов сопровождается ростом количества различных неприятных ситуаций: отмен или переносов заказов, срыв сроков или порча товара при перевозке. В этом году в Москве и Санкт-Петербурге ситуация усугубилась в связи с сильным похолоданием и гололедицей. Поэтому чтобы получить товар, заказанный онлайн, в срок, стоит оформлять заказы заблаговременно и, на мой взгляд, не планировать дату доставки позднее 26 декабря», — прокомментировал сооснователь «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов.

Еще один риск для клиентов, которые решили заказать подарок в последние дни уходящего года, — переплата за логистику последней мили, то есть за путь курьера от склада до двери клиента, отметил Чеканов.

«Доставка последней мили как правило не включена в стоимость товара, выставляется отдельно в момент заказа и оказывает значительное влияние на финальную стоимость товара для тех, кто хочет получить товар срочно. Если вы планируете оформить покупку в последние дни перед новым годом, то я рекомендую заказывать товары на любом из известных маркетплейсов. Во-первых, маркетплейс — дополнительный гарант, что товар доберется до вас вовремя. Во-вторых, на маркетплейсах стоимость доставки как правило фиксирована для конечного потребителя и это поможет сэкономить на доставке», — сказал он.

Наибольшей популярностью в экспресс-доставке в новогодние праздники будут пользоваться дорогостоящие товары, такие как бытовая техника и электроника, так как наценка за доставку на такие товары не так ощутима, как на более дешевые позиции.

Ранее россиянам объяснили, как вызвать чувство праздника перед Новым годом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами