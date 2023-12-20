Ретейлеры призвали россиян до 24 декабря купить подарки на Новый год

Последние дни уходящего года станут испытанием для служб доставки в условиях всплеска спроса и погодных условий, затрудняющих работу курьеров, сошлись во мнении большинство российских интернет-ретейлеров, опрошенных сервисом внутригородской доставки «Даркстор у дома». Две трети опрошенных онлайн-магазинов призывают определиться с подарками не позднее 24 декабря, чтобы гарантированно получить подарок до Нового года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Свыше двух третей россиян планируют заказывать подарки онлайн — в интернет-магазинах (67%) и на маркетплейсах (73%). По сравнению с декабрем прошлого года доля планирующих купить подарки онлайн заметно выросла. Абсолютное большинство респондентов намерены получить свой заказ, оформив доставку в ПВЗ, на дом или в офис.

При этом оказалось, что свыше трети респондентов (35%) намерены закупиться подарками за два-три дня до Нового года, а 6% — в последний момент.

При этом почти все опрошенные онлайн-ретейлеры (92%) призвали заказывать подарки с доставкой не позднее 24 декабря — то есть как минимум за неделю до Нового года, чтобы избежать возможных проблем с получением товара, а 44% — как минимум за две недели. Как минимум каждый второй опрошенный ретейлер фиксировал сбои в доставке в последние дни перед новым годом.

Всплеск спроса (60%), погодные условия (56%) и дефицит курьеров (48%) — три ключевых фактора, которые приводят к сбоям в доставке в предновогодний сезон, считают респонденты из числа опрошенных ретейлеров.

«Декабрь, а особенно последняя неделя уходящего года — самый напряженный период для служб доставки. Количество заказов в декабре превышает среднее количество заказов в иные месяцы на 70%. Соответственно, всплеск числа заказов сопровождается ростом количества различных неприятных ситуаций: отмен или переносов заказов, срыв сроков или порча товара при перевозке. В этом году в Москве и Санкт-Петербурге ситуация усугубилась в связи с сильным похолоданием и гололедицей. Поэтому чтобы получить товар, заказанный онлайн, в срок, стоит оформлять заказы заблаговременно и, на мой взгляд, не планировать дату доставки позднее 26 декабря», — прокомментировал сооснователь «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов.

Еще один риск для клиентов, которые решили заказать подарок в последние дни уходящего года, — переплата за логистику последней мили, то есть за путь курьера от склада до двери клиента, отметил Чеканов.

«Доставка последней мили как правило не включена в стоимость товара, выставляется отдельно в момент заказа и оказывает значительное влияние на финальную стоимость товара для тех, кто хочет получить товар срочно. Если вы планируете оформить покупку в последние дни перед новым годом, то я рекомендую заказывать товары на любом из известных маркетплейсов. Во-первых, маркетплейс — дополнительный гарант, что товар доберется до вас вовремя. Во-вторых, на маркетплейсах стоимость доставки как правило фиксирована для конечного потребителя и это поможет сэкономить на доставке», — сказал он.

Наибольшей популярностью в экспресс-доставке в новогодние праздники будут пользоваться дорогостоящие товары, такие как бытовая техника и электроника, так как наценка за доставку на такие товары не так ощутима, как на более дешевые позиции.

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