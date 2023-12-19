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В центре подконтрольного Киеву Херсона раздались взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне четвертый раз за день раздаются взрывы

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Shutterstock

Взрывы в четвертый раз за сутки раздались в контролируемом Киевом городе Херсоне, сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

По словам замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщает о прилетах в центре города. Глава города Александр Прокудин сообщил, что Херсон находится под массированным налетом «Шахедов», он же опубликовал видео со звуком пролета дронов и стрельбы по ним.

«Херсон атакован, есть несколько взрывов», — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Кроме этого, по его данным, в результате удара ранения получили ребенок и женщина, также есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

По данным украинского издания «Страна.ua» сообщает о начавшемся после взрывов пожаре в городе.

По данным украинских СМИ, воздушна тревога добралась до Киевской области, в столице ее пока не объявляли.

Два дня назад российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. 15 декабря Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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