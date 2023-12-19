Пенсионер напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики

В Вашингтоне 85-летний пенсионер набросился на жену с ножом, потому что не хотел есть приготовленные ею блинчики. Об этом сообщает 6 ABC.

Семейная ссора двух пенсионеров из Вашингтона закончилась поножовщиной, причиной конфликта двух пожилых супругов стали блинчики. По словам задержанного 85-летнего Стивена Шварца, скандал начался из-за того, что он не стал есть блинчики, приготовленные женой.

В гневе женщина бросила в стену тарелку, а Шварц схватился за нож. Он нанес пострадавшей несколько ранений, ее крики услышали соседи, которые вызвали наряд полиции, спасти пожилую женщину не удалось.

Следователям пенсионер объяснил, что недавно перенес инсульт и сильно потерял в весе, поэтому жена часто предлагала ему калорийную еду, от которой он отказывался по медицинским показаниям.

Ранее в Калининграде соседка пришла к пенсионерке и на пороге нанесла ей удары ножом.