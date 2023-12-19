Политолог заявила о поддержке деятельности президента всеми политическими силами России

Несмотря на конкурентный характер избирательной кампании по выборам нового главы государства, между политическими силами России не будет нездорового радикального противостояния, поскольку специальная военная операция и антироссийские санкции консолидировали различные партии, группы и движения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Комментируя решение членов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) о выдвижении лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах главы государства, политолог назвала его вполне логичным.

По словам Анны Федоровой, оппозиционные партии, в том числе ЛДПР, участвуют в выдвижении своих кандидатов на выборы президента, при этом все партии поддерживают курс главы государства на защиту суверенитета России.

Эксперт отметила, что съезд ЛДПР выступил в поддержку армии и целей специальной военной операции и подчеркнула, что все основные политические силы страны признают необходимость объединения усилий ради победы в СВО.

«Одной из главных тем, на которой ЛДПР будет строить свою компанию, станет поддержка бойцов спецоперации. В январе партия проведет в Москве форум содействия СВО «Плечом к плечу», на котором встретятся неравнодушные граждане страны», — добавила она.

Политолог убеждена, что и партии, и граждане страны демонстрируют высокую степень консолидации тому курсу, которым сейчас идет Россия.

19 декабря делегаты съезда ЛДПР приняли решение о выдвижении лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России.