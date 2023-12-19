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Политолог заявила о поддержке деятельности президента всеми политическими силами России

Политолог Федорова: партии поддерживают курс президента на защиту суверенитета

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Несмотря на конкурентный характер избирательной кампании по выборам нового главы государства, между политическими силами России не будет нездорового радикального противостояния, поскольку специальная военная операция и антироссийские санкции консолидировали различные партии, группы и движения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Комментируя решение членов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) о выдвижении лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах главы государства, политолог назвала его вполне логичным.

По словам Анны Федоровой, оппозиционные партии, в том числе ЛДПР, участвуют в выдвижении своих кандидатов на выборы президента, при этом все партии поддерживают курс главы государства на защиту суверенитета России.

Эксперт отметила, что съезд ЛДПР выступил в поддержку армии и целей специальной военной операции и подчеркнула, что все основные политические силы страны признают необходимость объединения усилий ради победы в СВО.

«Одной из главных тем, на которой ЛДПР будет строить свою компанию, станет поддержка бойцов спецоперации. В январе партия проведет в Москве форум содействия СВО «Плечом к плечу», на котором встретятся неравнодушные граждане страны», — добавила она.

Политолог убеждена, что и партии, и граждане страны демонстрируют высокую степень консолидации тому курсу, которым сейчас идет Россия.

19 декабря делегаты съезда ЛДПР приняли решение о выдвижении лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России.

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