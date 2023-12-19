Политолог указал на важность исправления выявленных в ходе спецоперации проблем армии

Основные посылы, заложенные в выступлении президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны, касаются поддержки военных, которые являются сейчас главной силой, обеспечивающей безопасность страны, противостоящей угрозе суверенитету и предоставляющей возможность развиваться. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По словам политолога, агрессивные попытки сдерживания России являются частью политики Запада по отношению к нашей стране. При этом эксперт подчеркивает, что Запад отошел от союзнических отношений с Россией больше 10 лет назад.

«Чем сильнее и независимее в экономическом плане становилась Россия, тем больше возрастала угроза безопасности страны», — считает Павел Данилин.

Он отмечает: слова президента о том, что «Россия от своих целей специальной военной операции отказываться не собирается», касаются не только демилитаризации, денацификации и обеспечения нейтрального статуса Украины, но и организации более справедливого миропорядка в Евразии для общей безопасности.

«Армия России является той самой силой, которая позволяет стране рассчитывать на успех в реализации своих стратегических планов по обеспечению безопасности государства и по построению нового мира в Евразии. Благо, боевые возможности вооруженных сил РФ постоянно увеличиваются, этот процесс будет только наращиваться», — уверен политолог.

Он уточняет, что в ходе спецоперации были выявлены проблемы армии, стало понятно, что необходимо скорректировать, усовершенствовать.

«Как человек, который получает исчерпывающую информацию обо всем происходящем на фронтах, в том числе от самих участников боевых действий, верховный командующий делает все возможное для того, чтобы процесс исправления недостатков происходил как можно быстрее и эффективнее», — считает Данилин.

Он отмечает, что граждане страны научились работать вместе под управлением президента, правительства, Минобороны. Руководители профильных министерств и ведомств, главы регионов, представители оборонно-промышленного комплекса и частных предприятий, которые работают на военно-промышленный комплекс научились эффективно взаимодействовать.

Политолог считает, что теперь граждане страны прекрасно понимают смысл высказывания русского императора, заявившего, что у России есть только два союзника — ее армия и флот.

19 декабря президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.