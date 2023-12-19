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В Красноярске таксист не довез ребенка до школы и высадил на мороз

«НГС»: в Красноярске таксист высадил из машины 11-летнего мальчика по дороге в школу

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Shutterstock

В Красноярске водитель такси «Максим» отказался довезти ребенка до школы и высадил его на улице , потому что мальчик не смог рассчитаться наличными. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел днем 19 декабря, жительница Красноярска вызвала 11-летнему сыну такси, чтобы ребенок смог доехать до школы. Оказалось, что в приложении была указана оплата наличными, но у ребенка не было с собой денег.

Женщина хотела перевести их водителю, но шофер отказался принимать перевод и вытолкал мальчика на улицу в мороз.

«Сказал сыну «едем снимать деньги или выходи» и высадил на дорогу. Грубил, хамил, сказал, что я плохая мать, что денег не дала на оплату услуги, — рассказала мать пятиклассника.

Ребенку пришлось ждать на остановке следующую машину. На жалобу женщины представители компании-перевозчика пока не ответили.

Ранее в Омске водитель автобуса высадил школьницу в 20-градусный мороз.

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