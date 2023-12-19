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Тренера по карате из Подмосковья обвинили в домогательствах к детям

Shot: в Подмосковье тренера по карате подозревают в домогательствах к девочкам

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Depositphotos

В Сергиевом Посаде детского тренера по карате подозревают в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, заявления в полицию написали родители четырех школьниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

С заявлениями в полицию за последние три месяца обратились четыре семьи из Сергиева Посада, родители сообщили о том, что к их детям приставал незнакомый мужчина, он оголялся перед девочками на улице.

Следователи установили личность злоумышленника, по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан 32-летний тренер местной детской школы по карате.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждены два уголовных дела, тренеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее россиянка сообщила о педофиле, пристающем к девочке в автобусе.

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