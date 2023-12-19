Рейсы ГТЛК выполняются в штатном режиме

Полеты на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) вновь выполняют рейсы в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

«В настоящее время авиарейсы на воздушных судах ГТЛК выполняются штатно. Ситуация вокруг 37 самолетов, принадлежащих этой лизинговой компании, не нова — у Росавиации есть проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме после введения ограничений утром 19 декабря. Ограничения действовали с 11:00, однако, по данным аэропорта, не коснулись расписания, поскольку в рейсах была «дневная пауза».

В Жуковском, Внуково и Домодедово утром 19 декабря действовал план «Ковер», который предполагает немедленную посадку или вывод из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных. Его ввели из-за появления в небе постороннего воздушного объекта.

Ранее план «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуги.