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Начальника самарского главка МЧС хотят арестовать

Следствие ходатайствовало об аресте главы ГУ МЧС по Самарской области Бойко

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МЧС РФ по Самарской области

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте руководителя ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе заявили, что следствие направило ходатайство в отношении Бойко «меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2024 года».

Накануне в отношении Бойко и двух представителей коммерческой организации возбудили уголовное дело о взяточничестве. По данным следователей, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Позднее материалы уголовного дела против начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко поступили в Басманный суд.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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