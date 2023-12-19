Политолог объяснил причину включения общества «Знание» в санкционный список ЕС

Общество «Знание» оказалось в санкционном списке Евросоюза, поскольку является успешным просветительским проектом, формирующим позитивный образ России в мире, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

Политолог отметил, что санкционные пакеты Евросоюза расширяют свое содержание и касаются уже не только экономических процессов, но и включают в себя ограничения против деятельности различных организаций.

«Деятельность общества «Знание» охватывает множество сфер, проект доносит информацию о многих процессах и событиях доступным и понятным языком. А самое главное — рассказывает подлинную историю, противодействует различным фейкам и развенчивает популярные западные мифы и нарративы о нашей стране», — констатирует Евгений Кисляков.

Он уточняет, что у общества «Знание» есть отделения во всех 89 субъектах РФ, что позволяет привлекать талантливых лекторов их различных уголков России, дает им возможность реализовывать свой потенциал и запускать образовательные и просветительские продукты.

«Это пример успешного социального лифта, который в очередной раз подтверждает, что Россия — страна возможностей», — считает эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что россияне активно включились в деятельность общества «Знание», видя, что могут найти поддержку и будут востребованы.

«Проекты общества дают широкие инструменты и возможности. Уже более 10 тыс. человек являются лекторами и доносят информацию до широкой аудитории. В глобальной «борьбе за умы», в который мы сейчас противостоим Западу, важно, что есть эффективная структура, которая позволяет объединить людей общим делом, чтобы совместно противодействовать информационному давлению, попыткам фальсификации нашей истории», — добавляет Кисляков.

По его словам, общество «Знание» не замыкается только на внутрироссийской работе.

«На участие в ключевом для организации проекте «Знание.Премия» в этом году подано почти 14 тыс. заявок из 30 стран мира, включая СНГ, Европу, Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и США. Это значит, что правда о нашей стране, не ангажированная западными мифологемами, будет звучать все громче», — говорит политолог.

Он считает, что общество «Знание» представляет угроза устоявшемуся общественному мнению на Западе, поэтому Евросоюз и внес проект в 12-й пакет санкций.

«Общество все делает правильно, работает эффективно на благо нашей страны и выполняет все поставленные перед ним задачи», — заключает эксперт.

18 декабря ЕС включил в санкционный список 61 человека и 86 компаний, в него попало и общество «Знание».