Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Денис Камалягин* объявлен в розыск на территории РФ

МВД РФ объявило в розыск главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Журналист и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск на территории РФ. Об этом свидетельствует информация из соответствующей базы российского министерства внутренних дел.

Как указано на сайте ведомства, мужчина был объявлен в розыск в соответствии со статьей УК РФ. Тем не менее, о какой именно статье идет речь, в данный момент неизвестно.

28 декабря 2020 года Министерство юстиции РФ впервые внесло физических лиц в реестр СМИ, признанных иностранными агентами на территории государства. В том числе в список попал Денис Камалягин.

В ноябре текущего года Денис Камалягин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с дискредитацией российских войск. При этом с марта 2022 года журналист находится за границей.

До этого Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам в колонии общего режима. Данное решение было принято в связи с его попытками распространить ложную информацию о Вооруженных силах РФ и специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее МВД РФ объявило в розыск журналистку Машу Гессен, ставшую фигурантом уголовного дела.

*  признан в РФ иностранным агентом
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами