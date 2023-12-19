Журналист Денис Камалягин* объявлен в розыск на территории РФ

Журналист и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск на территории РФ. Об этом свидетельствует информация из соответствующей базы российского министерства внутренних дел.

Как указано на сайте ведомства, мужчина был объявлен в розыск в соответствии со статьей УК РФ. Тем не менее, о какой именно статье идет речь, в данный момент неизвестно.

28 декабря 2020 года Министерство юстиции РФ впервые внесло физических лиц в реестр СМИ, признанных иностранными агентами на территории государства. В том числе в список попал Денис Камалягин.

В ноябре текущего года Денис Камалягин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с дискредитацией российских войск. При этом с марта 2022 года журналист находится за границей.

До этого Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам в колонии общего режима. Данное решение было принято в связи с его попытками распространить ложную информацию о Вооруженных силах РФ и специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее МВД РФ объявило в розыск журналистку Машу Гессен, ставшую фигурантом уголовного дела.