В суд поступили материалы дела против начальника самарского главка МЧС

Материалы уголовного дела против начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко поступили в суд. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Басманном суде.

«Материал в отношении Бойко О.В. поступил в Басманный суд», — говорится в сообщении.

Следственный комитет попросил суд арестовать фигуранта, сообщает РИА Новости.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что против Бойко и двух представителей коммерческой организации возбудили уголовное дело о взятках. По данным следователей, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко подозревают в получении многомиллионных взяток. Как рассказал парламентарий, следствие установило, что в течение долгого времени Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшейся пожарной безопасностью.

Хинштейн добавил, что вместе с Бойко задержали руководителей «Витязя» Яну Гущину и Елену Тютюнник.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.