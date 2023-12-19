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В России призвали запретить продажу корвалола и валокордина

Врач Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в РФ

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Depositphotos

В России необходимо запретить продажу корвалола и валокордина. Об этом в эфире «Радио 1» заявил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев, комментируя доклад «Демография 2030», опубликованный на сайте Общественной палаты РФ, в котором предлагается продавать аптечные жидкости, содержащие более 30% этилового спирта, в определенные часы по аналогии с алкоголем. По словам специалиста, указанные препараты в некоторых случаях могут даже представлять опасность для здоровья.

«Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — отметил Юрий Конев.

Он добавил, что, несмотря на то, что корвалол и валокордин многие считают полезными при болезнях сердца, официально сердечными препаратами они не являются.

Кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Картина до этого отмечала, что валидол, валокордин и корвалол являются плацебо, при сердечных заболеваниях они совершенно бесполезны.

Ранее кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта.

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