На форуме «Цифровая транспортация» обсудили развитие транспортной отрасли

Основными трендами цифровой трансформации транспортной отрасли стали переход на электронный документооборот и развитие MaaS-сегмента (Мобильность как услуга). Об этом свидетельствуют данные исследования «Цифровая трансформация транспортно-логистической отрасли РФ: тренды, вызовы, решения, технологии».

Всего эксперты выявили 27 актуальных для отрасли трендов цифровой трансформации. Ими стали импортозамещение, кибербезопасность, безэкипажное судовождение и другие беспилотные технологии, включая автомобильные, электронный документооборот для грузоперевозчиков, а также развитие городского транспорта.

«Электронные перевозочные документы и платформы цифровизации пассажирских перевозок (MaaS) — два мега-тренда следующих лет, создающие базис для реализации остальных цифровых инициатив. Поддержка правительством, Минтрансом России, лидерами отрасли этих мега-трендов — оптимальный путь к ускорению и повышению эффективности цифровой трансформации отрасли», — говорится в исследовании.

Также аналитики отметили, что отрасль показывает одни из самых высоких темпов цифровой трансформации среди всех сегментов российского бизнеса. При этом для отрасли также характерно быстрое освоение новых технологий и создание полноценных IT-продуктов с их применением. Так, например, транспортная отрасль уже задействовала робототехнику и искусственный интеллект. Кроме того, широко применяются технологии VR и дополненной реальности, квантовые технологии, цифровые двойники и другие решения.

«Ряд новых трендов проявят себя в ближайшие годы. Международная цифровая интеграция станет необходимым условием для трансграничных грузовых перевозок и переориентации транспортных коридоров. Цифровизация междугородних автобусных перевозок позволит реорганизовать этот сегмент и привлечь льготных пассажиров», — отмечается в исследовании.