Женщине удалось отбиться от злоумышленника, его нашли по следу от ее укуса

В Перми полицейские нашли виновного в нападении на женщину по укусу на руке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

18 декабря неизвестный напал сзади на женщину в Дзержинском районе. Потерпевшая возвращалась ночью домой с работы, когда поняла, что ей грозит опасность. Она оказала злоумышленнику сопротивление, укусив его за руку, и мужчина скрылся с места происшествия.

После этого пострадавшая обратилась в полицию, описала приметы преступника и попросила привлечь его к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали на шоссе Космонавтов. Подозрительного мужчину остановили и в ходе личного досмотра обнаружили у него на теле характерные телесные повреждения.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям. Следователи СК уже возбудили уголовное дело.

Ранее стоматологи заявили, что личность преступника невозможно установить по следам на жертве.