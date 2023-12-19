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Женщине удалось отбиться от злоумышленника, его нашли по следу от ее укуса

В Перми полицейские нашли виновного в нападении на женщину по укусу на его руке

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Перми полицейские нашли виновного в нападении на женщину по укусу на руке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

18 декабря неизвестный напал сзади на женщину в Дзержинском районе. Потерпевшая возвращалась ночью домой с работы, когда поняла, что ей грозит опасность. Она оказала злоумышленнику сопротивление, укусив его за руку, и мужчина скрылся с места происшествия.

После этого пострадавшая обратилась в полицию, описала приметы преступника и попросила привлечь его к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали на шоссе Космонавтов. Подозрительного мужчину остановили и в ходе личного досмотра обнаружили у него на теле характерные телесные повреждения.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям. Следователи СК уже возбудили уголовное дело.

Ранее стоматологи заявили, что личность преступника невозможно установить по следам на жертве.

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