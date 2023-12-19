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Липецкий подросток получил сотрясение мозга после падения снежной глыбы с крыши школы

В Липецке два подростка пострадали из-за падения снежной глыбы с крыши школы

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Depositphotos

В Липецке два школьника пострадали в результате падения снежной глыбы с крыши учебного заведения. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации администрации Липецка, из-за погодных условий на прошлой неделе школы разместили объявления о возможности входа в учебные учреждения только через центральные входы. При этом остальные участки огородили сигнальной лентой в целях безопасности.

Однако два подростка все же решили пройти по небезопасному участку и в этот момент произошло обрушение снежной глыбы с крыши. Один из них получил повреждение в виде царапины, а второй — легкое сотрясение мозга, ему оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Ранее в Петербурге мужчине на голову упал снег, его госпитализировали.

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