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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдут Дни автоспорта

На выставке «Россия» покажут фильм о команде Lada Sport Rosneft

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Павел Бедняков/РИА Новости

С 20 по 24 декабря в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет премьера фильма «В сердце гонки» о команде Lada Sport Rosneft, сообщает пресс-служба компании.

В фильме описываются события чемпионата России по кольцевым гонкам 2023 года, в котором Lada Sport Rosneft выиграла Кубок России в классе «Супер-Продакшн», а Иван Чубаров стал вице-чемпионом в классе «Туринг».

На специальный показ приедут пилоты и руководство команды, режиссерская группа, а также болельщики.

В Дни проведения тематических дней для посетителей павильона проведут квизы, турнир на гоночных симуляторах и радиоуправляемых автомобилях, а также другие активности.

Кроме того, в павильоне «Роснефти» в течение работы выставки-форума «Россия» представлен гоночный болид Lada Vesta Sport TCR, в уличной части экспозиции посетители могут увидеть автомобиль Lada Niva Sport T2, принявший участие в ралли-марафоне «Шелковый путь».

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