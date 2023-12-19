В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдут Дни автоспорта

С 20 по 24 декабря в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет премьера фильма «В сердце гонки» о команде Lada Sport Rosneft, сообщает пресс-служба компании.

В фильме описываются события чемпионата России по кольцевым гонкам 2023 года, в котором Lada Sport Rosneft выиграла Кубок России в классе «Супер-Продакшн», а Иван Чубаров стал вице-чемпионом в классе «Туринг».

На специальный показ приедут пилоты и руководство команды, режиссерская группа, а также болельщики.

В Дни проведения тематических дней для посетителей павильона проведут квизы, турнир на гоночных симуляторах и радиоуправляемых автомобилях, а также другие активности.

Кроме того, в павильоне «Роснефти» в течение работы выставки-форума «Россия» представлен гоночный болид Lada Vesta Sport TCR, в уличной части экспозиции посетители могут увидеть автомобиль Lada Niva Sport T2, принявший участие в ралли-марафоне «Шелковый путь».