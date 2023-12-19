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В Новосибирске оцепили улицу из-за найденного боеприпаса

Mash: в Новосибирске перекрыли улицу из-за предмета, напоминающего снаряд

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Shutterstock

Полицейские перекрыли улицу в Новосибирске из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Предмет, напоминающий боевой снаряд, обнаружили в районе улицы Демакова. Жители соседней Полевой улицы также пока не могут попасть домой. Дорога перекрыта уже больше часа, во дворе одного из домов дежурят несколько патрульных машин.

На месте работают саперы. Власти попросили горожан не подходить близко к оцеплению и не волноваться.

Ранее в Германии перекрыли автостраду из-за «заминированного» автомобиля россиянина.

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