Под Нижним Новгородом произошел взрыв газового баллона в четырехквартирном доме

Под Нижним Новгородом произошел взрыв газового баллона в четырехквартирном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Каменка Воротынского округа. Из-за взрыва газового баллона оказалось нарушено остекление окон. Также была повреждена стена квартиры на втором этаже.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадали три человека. Информации об их состоянии не поступало.

До этого в тувинском поселке Хову-Аксы Чеди взорвался бытовой газ, в момент происшествия в помещении находился глава многодетной семьи и четверо детей. Взрывной волной выбило все окна в квартире.

Ранее в Кингисеппе вспыхнул рыночный павильон.