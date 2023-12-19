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В Кремле отреагировали на отказ Норвегии разрешить экстренную посадку российского самолета

Песков не стал комментировать инцидент с отказом Норвегии посадить самолет из РФ

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Shutterstock

В Кремле не стали комментировать инцидент с отказом Норвегии принять в аэропорту российский самолет, на борту которого стало плохо пассажиру. Как объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, властям не хватает данных, чтобы оценить ситуацию.

«Я ничего не могу сказать, не располагаю информацией на этот счет, поэтому пока просто воздержусь от комментариев», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что норвежские власти запретили самолету из РФ приземлиться в аэропорту, хотя на борту находился мужчина в предсмертном состоянии, сообщал Telegram-канал Shot. По данным журналистов, у пассажира открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Экипажу не дали разрешения на экстренную посадку, однако разрешили пролететь через территорию Норвегии.

В итоге мужчину пришлось доставить в Москву, где его оперативно госпитализировали.

Ранее в Кремле пояснили, чем закончится для Британии и Франции поддержка Украины.

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