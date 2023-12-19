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На Сахалине мошенники по видеосвязи обманули психолога на 3,7 млн рублей

На Сахалине психолог отдала мошенникам около четырех миллионов рублей

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Shutterstock

В Сахалинской области 37-летний психолог стала жертвой аферистов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

При первом общении с женщиной мошенница представилась сотрудником банка. По ее словам, неизвестные пытались оформить заявку на смену номера и хотели получить кредит на имя психолога.

Женщина знала о подобной схеме обмана, но все равно поверила, так как аферисты звонили ей, используя видеосвязь. В результате россиянка перевела мошенникам 3,7 миллиона рублей.

В МВД напомнили, что необходимо быть бдительным и после подобных звонков самостоятельно обращаться в банк, чтобы проверить информацию о «кредитах».

Ранее в Калининграде женщина отдала 750 тысяч рублей, чтобы выйти за шейха, но тот оказался мошенником.

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