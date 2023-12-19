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В Китае произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Китая

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Tyrone Siu/Reuters

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии 110 км к западу от населенного пункта Тумшук (Синьцзян-Уйгурский автономный район), там проживает около 135 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.

19 декабря после землетрясения в провинции Ганьсу власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в стране.

В начале декабря Японское метеорологическое управление сообщало, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах в Японии объявили угрозу цунами. 2 декабря в 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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