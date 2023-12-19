Суд арестовал рэпера, заявившего о намерении избить беременную русскую женщину

Рэпер Ислам Закиров, заявивший во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину, был арестован Замоскворецким судом Москвы, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову, который обвиняется в возбуждении при помощью интернета и с угрозой применения насилия ненависти по национальному признаку.

Во время задержания полицией у Закирова были изъяты мобильные устройства с записью видео, позднее ставшего причиной для возбуждения в отношении него уголовного дела. На видео, распространившимся в интернете, Закиров на рэп-баттле заявляет о своем желании избить беременную русскую женщину. Рэпер уже заявил, что раскаивается в своем поступке и хочет принести искренние извинения всему русскому народу и всем русским женщинам.

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