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Суд арестовал рэпера, заявившего о намерении избить беременную русскую женщину

Суд арестовал заявившего о намерении избить беременную русскую рэпера Закирова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Рэпер Ислам Закиров, заявивший во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину, был арестован Замоскворецким судом Москвы, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову, который обвиняется в возбуждении при помощью интернета и с угрозой применения насилия ненависти по национальному признаку.

Во время задержания полицией у Закирова были изъяты мобильные устройства с записью видео, позднее ставшего причиной для возбуждения в отношении него уголовного дела. На видео, распространившимся в интернете, Закиров на рэп-баттле заявляет о своем желании избить беременную русскую женщину. Рэпер уже заявил, что раскаивается в своем поступке и хочет принести искренние извинения всему русскому народу и всем русским женщинам.

Ранее сообщалось, что на основателя групп «пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать как собаку.

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