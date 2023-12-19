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В Россию с Украины при посредничестве Катара возвратили 9-летнего ребенка

В Москву при посредничестве Катара с Украины прибыл 9-летний ребенок

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Shutterstock

При посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию с Украины в Россию был возвращен ребенок, сообщает ТАСС.

Встреча девятилетнего Никиты с матерью Александрой Жулиной состоялась в московском аэропорту Внуково. Мальчик прилетел рейсом из Стамбула. Ребенок находился на территории Украины последние четыре года.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что с начала специальной военной операции при участии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 48 детей вернулись в свои семьи на Украине и в других странах.

При этом известны случаи, когда живущие на Украине дети изъявляли желание перебраться к близким в Россию.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей заявила, что Киев вербует детей в преступных целях.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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