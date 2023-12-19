Россияне рассказали, какие традиционные блюда не хотят видеть на новогоднем столе

Готовить все главные новогодние блюда к праздничному столу планируют около половины россиян (47%), вторая же половина (53%) хочет сделать стол более разнообразным и нетрадиционным. Такие данные получили аналитики телемедицинского сервиса «Доктис» в результате опроса более 2000 респондентов.

Из тех, кто готов отказаться от традиционных новогодних блюд, 14% не собираются готовить холодец, 6% — селедку под шубой, 2% — горячее, а 4% не будут готовить даже оливье. При этом 27% опрошенных признались, что не поставят на новогодний стол ни одно из перечисленных блюд.

Среди причин отказа от традиционного новогоднего меню 25% назвали желание есть более здоровую нежирную пищу, 14% — плохое самочувствие на утро после переедания сложных блюд, 7% не хотели бы лишать себя новогодних блюд, но соблюдают диету, 6% вынуждены отказаться от традиционного меню по рекомендации врача. Большинство же — 48% респондентов — просто хотят чего-то новенького.

Новогодний стол у более чем трети россиян будет, как обычно, состоять из большого количества салатов, закусок и горячего (42%). Каждый четвертый респондент оставит два легких салата и горячее (28%). 15% ограничатся овощными салатами, нарезкой, канапе и фруктами, а 10% только фруктами и десертами. При этом 5% признались, что не будут ничего готовить, а закажут доставку фастфуда.

Чаще всего россияне готовят еду на Новый год с запасом: 44% опрошенных хватает блюд еще на 1-2 дня после праздника, 16% — на 3-4 дня, а 13% доедают новогодний стол все праздники. У 15% респондентов приготовленной еды хватает ровно на праздник, а 12% и вовсе готовят мало, чтобы не переедать.

Ранее диетолог предложила вариант полезного меню для новогоднего стола.