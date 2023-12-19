Кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта

Инфаркт миокарда — это некроз участка сердечной мышцы из-за недостаточной доставки к ней кислорода. Такое состояние требует быстрого вмешательства со стороны врачей, поэтому очень важно вовремя распознать его и обратиться за помощью. О ранних симптомах приближающегося инфаркта «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«В большинстве случаев инфаркт миокарда происходит из-за внезапно возникшего тромбоза коронарной артерии на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки. Эти изменения могут быть обратимы, если выполнить чрескожное коронарное вмешательство в течение 60-90 мин от возникшего приступа. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью», — отметила Фомичева.

Согласно статистике, которую привела врач, у мужчин инфаркт миокарда возникает значительно чаще (примерно в 5 раз), чем у женщин, особенно в молодом и среднем возрасте.

В прединфарктном периоде, по ее словам, могут возникать как типичные кардиальные симптомы, так и нетипичные для сердца. К типичным кардиальным относятся: интенсивные боли за грудиной; одышка; тахикардия, аритмии; гипотония, брадикардия.

К нетипичным проявлениям инфаркта миокарда относятся: резкая слабость; потливость; тошнота, рвота; боли в животе; удушье, кашель; потеря сознания; тревожное состояние, страх смерти.

В остром периоде инфаркта больные пациенты могут описывать свои болевые ощущения следующим образом: сдавление железным обручем, с тяжёлой плитой, лежащей на груди; пожар в груди, ощущение кипятка, льющегося на грудь; кинжальные боли.

«Эти ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота, они не проходят в покое и после приема нитроглицерина. Симптомы могут носить волнообразный характер и продолжаться от 20 мин. до нескольких часов», — добавила кардиолог.

При этом, по ее словам, у некоторых больных развиваются атипичные формы инфаркта миокарда и даже безболевая ишемия (например, при сахарном диабете, у этих пациентов нарушена иннервация и снижена болевая чувствительность).

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