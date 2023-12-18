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Власти Ростовской области объяснили отказ заселить бойцов СВО в отель

Коваленко: бойцов СВО не заселили в ростовский отель из-за отсутствия номера

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Руководитель администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко заявил, что трех военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины не заселили в один из отелей из-за отсутствия подходящей комнаты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо которой приехали трое мужчин. В телефонном разговоре она объяснила, что мужчины приехали по ее заявке, но сама она не приедет.

«В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена», — объяснил Коваленко.

До этого стало известно, что в городе Миллерово Ростовской области отказались заселять в отель военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции (СВО).

На вопросы журналистов хозяйка отеля ответила, что старается не заселять военнослужащих. По ее словам, солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор, отпугивая других посетителей гостиницы. Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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