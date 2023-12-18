Пятилетняя девочка нашла дома дробовик и выстрелила себе в ногу

В Мичигане полицейские спасли девочку, которая выстрелила себе в ногу из дробовика, найденного дома. Об этом сообщает Fox News.
В городе Делтон пятилетняя девочка осталась без присмотра взрослых в доме, нашла под кроватью заряженный дробовик и случайно выстрелила себе в ногу.
К моменту прибытия полицейских у ребенка была сильная кровопотеря, но девочка находилась в сознании, правоохранители сумели оказать ребенку первую помощь и остановить кровотечение. Пострадавшую доставили в детский медицинский центр Арнольда Палмера, ее удалось спасти.
Власти штата планируют представить полицейских к наградам.
Ранее в Саратовской области подросток из детского пистолета прострелил губу ребенку.