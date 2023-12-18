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Суд позволил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

Суд признал незаконным расторжение Carlsberg лицензионных соглашений с «Балтикой»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Пивоваренная компания «Балтика» к датской Carlsberg Breweries A/S признал незаконным отказ ответчика от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года и от четырех лицензионных соглашений на использование истцом брендов ответчика Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage. Об этом сообщает РИА Новости.

В картотеке арбитражных дел отмечается, что иск был удовлетворен полностью.

6 декабря глава пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, предложив ему национализировать предприятие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» пока его нельзя комментировать. Он отметил, что «каждый конкретный случай уникален и подлежит рассмотрению в правительстве и администрации».

Ранее в МИД раскритиковали слова главы Carlsberg о бизнесе в России.

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