Суд позволил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Пивоваренная компания «Балтика» к датской Carlsberg Breweries A/S признал незаконным отказ ответчика от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года и от четырех лицензионных соглашений на использование истцом брендов ответчика Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage. Об этом сообщает РИА Новости.

В картотеке арбитражных дел отмечается, что иск был удовлетворен полностью.

6 декабря глава пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, предложив ему национализировать предприятие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» пока его нельзя комментировать. Он отметил, что «каждый конкретный случай уникален и подлежит рассмотрению в правительстве и администрации».

Ранее в МИД раскритиковали слова главы Carlsberg о бизнесе в России.