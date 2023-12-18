Военкор Марьяна Наумова показала работу казачьего батальона «Терек»

С самого начала специальной военной операции в казачий батальон «Терек», костяк которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска, потянулись бойцы со всей России. Об этом ведущей спецпроекта «Мы живы» на «Первом канале» Марьяне Наумовой, посетившей позиции бойцов казачьего батальона «Терек», рассказали участники СВО.

Военный корреспондент отмечает, что на базе батальона «Терек» была создана казачья бригада «Терек», в составе которой действует уже четыре батальона: «Терек», «Скиф», «Сибирь» и «Енисей».

По словам начальника штаба батальона «Терек» с позывным Подкумок, казаки «бывают резкие, буйные, как Терек», но в подразделении царит жесткая дисциплина.

«Нам нельзя отступать, иначе, что же о нас подумают дома?!», — говорит начальник штаба.

Он также добавил, что если бойцы не будут копать окопы там, где сейчас ведутся боевые действия, «окопы придется копать возле наших домов».

«Страну надо защищать», — уверен участник спецоперации.

Замкомандира артиллерийского дивизиона бригады «Терек» с позывным Чип рассказал военкору, что бойцы живут одной семьей и понимают друг друга с полуслова.

«Мы находимся в месте, куда приезжает пополнение и где бойцы обкатывают свои навыки». Здесь инструктора выявляют людей, которые станут наводчиками, заряжающими, командирами», — пояснил замкомандира артиллерийского дивизиона.

Один из недавно прибывших бойцов с позывным Мастер рассказал Марьяне Наумовой, что является мастером спорта по боксу.

Боец отметил, что казаки всегда были воинами и защитниками Отечества.

«Я казак и защитник своего Отечества. Узнал, что наши хлопцы едут участвовать в спецоперации и тоже пошел с ними добровольцем. По-другому не могу», — заявил он.