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Бориса Акунина* собираются объявить в розыск

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина по нескольким статьям

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) по нескольким статьям. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие планирует объявить Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в розыск.

18 декабря стало известно, что Бориса Акунина внесли в реестр экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

15 декабря писатель попрощался с российскими читателями. Это произошло после сообщений о том, что его книги сняли с продажи на территории РФ.

Сообщалось, что то сразу четыре книжные сети приостановили продажи произведений Акунина. Одна из них обосновала решение высказываниями писателя, которые получили широкую огласку в СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев счел высказывания эмигрировавших писателей «запределом».

*  внесен в перечень террористов и экстремистов
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