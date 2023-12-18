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Политолог оценил роль России в Содружестве Независимых Государств

Политолог Мартынов: СНГ доказало свою жизнеспособность временем

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Инициативными усилиями президента РФ Владимира Путина восстановлена историческая миссия России как центра культурно-цивилизационной интеграции всего Евразийского пространства. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Политолог подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) быстро набирают влияние в мире. Но Содружество Независимых Государств (СНГ) остается важной конструкцией, доказавшей жизнеспособность временем.

«В 1991 году СНГ рассматривалось как промежуточная конструкция полураспада, на протяжении первых пяти лет своего существования организации предрекали скорую кончину. Тем не менее, несмотря на предпринимаемые Западом попытки дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и порой случающиеся демарши со стороны некоторых участников, Содружество существует и до сих пор несет важную роль», — констатировал Алексей Мартынов.

Он отметил, что СНГ — «это интеграция постсоветских государств вокруг России». По мнению Мартынова, взаимодействие в рамках этой международной организации крайне выгодно всем участникам и дает серьезное подспорье для бюджетов стран.

Политолог подчеркнул, что встреча глав правительств государств-участников СНГ на ВДНХ продолжает линию, заданную на саммите Содружества в Бишкеке в октябре, где были приняты важные заявления по таким актуальным темам, как поддержка формирования многополярного мира, продвижение русского языка и свобода вероисповедания.

Что касается выставки «Россия», ставшей площадкой для встречи глав правительств государств-участников СНГ, Мартынов считает, что, организовав эту выставку, Россия воплотила хорошо забытую старую идею и задала тренд всему постсоветскому пространству на воспитание чувства гордости граждан за достижения своей страны.

«Нам было и есть, чем гордиться — не только историей, но и настоящим, будущим», — уверен политолог.

Он также добавил, что представители государств-участников СНГ с доброй завистью осматривали выставку и выражали мысли о необходимости перенять этот опыт.

18 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обратился к собравшимся в Москве на площадке выставки «Россия» участникам заседания Совета глав правительств СНГ. Глава государства призвал сохранять и обогащать общее многонациональное достояние.

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