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Кондуктор высадила школьника из автобуса в лесополосе у кладбища

«47.news»: в Ленобласти кондуктор высадила школьника из автобуса в лесополосе

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Shutterstock

В Кингисеппском районе Ленобласти кондуктор высадили из автобуса ребенка, который проехал свою остановку, мальчик остался один в лесополосе. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел вечером 17 декабря, бабушка посадила 12-летнего внука на автобус ИвангородКингисепп и попросила кондуктора высадить его на остановке «поселок Кингисеппский», где встречала мама, однако автобус не остановился у населенного пункта.

Около половины девятого вечера школьника высадили на следующей остановке «Радуга» без освещения, возле леса и кладбища. Мальчик позвонил родителям, те обратились к знакомым, которые довезли ребенка до дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка. Представили компании-перевозчика заявили, что к ним обращений и жалоб не поступало.

Ранее в Новосибирске кондуктор высадила 11-летнего мальчика из автобуса в метель.

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