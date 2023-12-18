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Шестеро орчан, находившихся в одном офисном здании, отравились неизвестным веществом

«Урал56.Ру»: в Орске шесть человек отравились неизвестным веществом

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Орске шесть человек отравились неизвестным веществом, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает »Урал56.Ру».

По информации издания, инцидент произошел 18 декабря в офис-центре «Мир» на проспекте Мира. Оттуда с признаками отравления в ГАУЗ «ГБ г. Орска» на проспект Никельщиков доставили шестерых человек.

Сообщается, что у пятерых россиян диагностировали легкую степень отравления — от госпитализации они отказались. Одна женщина находится в реанимации. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Чем именно отравились орчане, на данный момент неизвестно.

Ранее бригада строителей аэропорта на Камчатке отравилась неизвестным мясом.

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