Шестеро орчан, находившихся в одном офисном здании, отравились неизвестным веществом

В Орске шесть человек отравились неизвестным веществом, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает »Урал56.Ру».

По информации издания, инцидент произошел 18 декабря в офис-центре «Мир» на проспекте Мира. Оттуда с признаками отравления в ГАУЗ «ГБ г. Орска» на проспект Никельщиков доставили шестерых человек.

Сообщается, что у пятерых россиян диагностировали легкую степень отравления — от госпитализации они отказались. Одна женщина находится в реанимации. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Чем именно отравились орчане, на данный момент неизвестно.

Ранее бригада строителей аэропорта на Камчатке отравилась неизвестным мясом.