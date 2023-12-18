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В первоуральском ЦРДМ рассказали, почему «скорая» не могла проехать к погибшему 14-летнему боксеру

Психологи работают с подростком, в поединке с которым погиб боксер из Первоуральска

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Шлагбаум, из-за которого скорая помощь не могла проехать к погибшему 14-летнему боксеру в Первоуральске, находился на частной территории. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор первоуральского центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова.

«Что касается шлагбаума — это частная территория отеля. Есть у нас подъезд с другой стороны. Скорая помощь выбрала для себя этот подъезд. Если бы они ехали с другой стороны, то это время примерно таким же получилось бы. Не готовы сейчас оценить эту обстановку. Но это частная территория. Это не шлагбаум Центра развития детей и молодежи», — объяснила Евдокимова.

Она отметила, что с мальчиком, в поединке с которым погиб подросток, сейчас работают психологи.

«По состоянию второго мальчика: необходимая помощь оказывается, в том числе психологическая», — заключила Евдокимова.

Открытое первенство по боксу проходило 16 и 17 декабря в Первоуральске в ЦРДМ среди 84 юных боксеров из Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Красноуфимска. Во время одного из боев погиб 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ — мальчик пропустил несколько ударов в голову и потерял сознание. Он скончался в машине скорой помощи.

Telegram-канал SHOT сообщает, что скорая помощь не могла проехать к потерявшему сознание подростку из-за того, что ей не открывали шлагбаум. Фельдшеру пришлось идти к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда.

Следственный отдел СКР Первоуральска возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ЦРДМ заявили, что для участия в состязаниях «у спортсмена имелись все необходимые медицинские справки и допуск».

Ранее 61-летний хоккеист Янчишин умер от остановки сердца во время матча в Москве.

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