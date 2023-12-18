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В Москве прошла церемония награждения премии «Марка №1 в России»

«Ленту.ру» назвали маркой №1 в России среди интернет-СМИ

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Rambler&Co

«Лента.ру» (входит в Rambler&Co) стала лауреатом в номинации «Интернет-СМИ» ежегодной национальной премии «Марка №1 в России», сообщает пресс-служба премии.

«На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать – и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается», — отметил главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров.

«Лента.ру» входит в топ самых цитируемых (по версии «Медиалогии») и виральных (по версии Brand Analytics) изданий России.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В медиахолдинг входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и другие медаактивы.

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