Депутат объяснил, что блогерам не запретят публиковать рекламу в Instagram*

Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов объяснил «Газете.Ru», что анонсированные им поправки в налоговый кодекс не запрещают блогерам выкладывать рекламу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но должны сделать рекламу на этих платформах невыгодной для самих рекламодателей. Ранее депутат заявил, что Госдума рассмотрит поправки, которые ужесточат правила размещения рекламы российскими блогерами. По словам Кирьянова, такие меры должны отсечь рынок рекламы блогеров, зарабатывающих в запрещенных в России соцсетях.

«Задача – это сделать так, чтобы реклама для этих площадок была невыгодна рекламодателю. Это регулирование в рамках налогового кодекса, когда рекламные бюджеты не могут идти на немаркированную рекламу и не вычитаются из налогооблагаемой базы. Такие механизмы должны отсечь весь рынок рекламы, который сегодня все еще доходит до блогеров, работающих на запрещенных платформах. Вместе с тем государство и профессиональное сообщество должны обеспечить бесшовный переход блогеров из запрещенных соцсетей в Рунет, в сети и на платформы, которые сегодня работают легально, с соблюдением законодательства РФ», — сказал он.

Кирьянов отметил, что блогеры, зарабатывающие на рекламе в Instagram и Facebook уже работают в «серой» или в «черной зоне». По его словам, инфлюэнсеры, которые не отчитываются о своих доходах в соцсетях, рискуют своими деньгами и своей свободой.

«Это вопрос не запрета конкретных рекламных публикаций, а вопрос в соответствии с законодательством действий вот этих блогеров. Здесь есть как налоговые нарушения, так и нарушения, что называется, общеуголовного характера. Блогер, который получает какое-то вознаграждение, но при этом никак его не показывает, не отчитывается – это человек, который рискует и своими деньгами, и в конечном счете своей свободой. Сегодня система прослеживаемости по доходам работает вполне адекватно поставленным задачам, поэтому желание их скрыть не приведет ни к чему хорошему», — заключил он.

18 декабря во время пресс-конференции в НСН Кирьянов заявил, что в налоговый кодекс планируется внести поправки, которые будут «противодействовать» публикации рекламы на запрещенных в РФ площадках. По словам Кирьянова, в целом аудитория российских пользователей в запрещенных соцсетях снизилась вдвое.

Ранее стало известно, что после вступления в силу закона о маркировке блогеры подняли цены на рекламу в среднем на 30%.