Семье солдата РФ, оставившего послание на стене дома, стали поступать угрозы c Украины

Семья погибшего в Марьинке солдата Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Романа Рудакова обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам журналистов, родители, брат и сестра молодого человека столкнулись с угрозами после того, как о подвиге 22-летнего военнослужащего рассказали СМИ. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров.

17 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

26 декабря Роману Рудакову исполнилось бы 22 года. Он служил в Марьинке в Донецкой народной республике.

Ранее классный руководитель Рудакова рассказала о том, каким он был.