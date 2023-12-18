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Врач раскрыл, помогает ли острая пища при простуде

Врач Кондрахин: острая пища помогает при простуде лучше имбиря и лимона

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Острая пища лучше имбиря и лимона помогает облегчить симптомы простуды. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его дает красный перец. Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, дает прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, который начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться», — рассказал врач.

При этом он призвал с осторожностью употреблять острую пищу людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Для профилактики врач посоветовал также пить горячий чай, теплый кисель и молоко с маслом.

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев до этого перечислил наиболее распространенные ошибки при лечении простуды.

По его словам, заболевания дыхательных путей на самом деле не связаны с переохлаждением организма, такое состояние провоцирует вирусная или бактериально-вирусная инфекция.

Специалист также посоветовал россиянам вакцинироваться от гриппа и коронавируса, так как это является самым эффективным методом профилактики.

Ранее ученый перечислил полезные свойства витамина D.

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