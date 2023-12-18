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Грабители ворвались в магазин и украли люксовые сумки стоимостью $120 тысяч

Inside Edition: в США ограбили бутик с сумками Birkin, Channel и Dior стоимостью $120 тыс.

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Saratoga Springs Police Department

В Нью-Йорке грабители ворвались в магазин и украли роскошные сумки стоимостью $120 тысяч, пишет Inside Edition.

Как рассказала владелица бутика Меган Шепс, два грабители украли сумки марки Birkin, Channel и Dior. Женщина уверена, что мужчины бывали раньше в магазине, потому что знали, куда им нужно идти, а на все преступление у них ушло около 90 секунд.

«Я знаю, что они были в нашем магазине раньше. Они бы не знали, в какую сторону им двигаться», — уверена Меган.

Предпринимательница также пожаловалась, что из-за ограбления план продаж на декабрь находится под угрозой срыва.

«На поиск этих сумок, на проверку их подлинности, на закупку ассортимента в нашем магазине уходят недели и месяцы», — добавила женщина.

В полиции сообщили, что ведутся поиски подозреваемых в ограблении. Однако у офицеров пока нет конкретных данных о грабителях.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

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